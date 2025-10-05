Maxi discarica, la bonifica è ancora ferma 

Nel febbraio scorso il Nucleo operativo ecologico de Carabinieri, aveva rilevato la presenza di un’enorme discarica nei pressi di una cava.Da qui era arrivata l’ordinanza del Comune che imponeva al proprietario dell’area, l’immediata bonifica e lo smaltimento dei rifiuti entro venti giorni.

Ma da allora niente è stato fatto e così, nei giorni scorsi, è arrivato il nuovo provvedimento firmato dal vice sindaco Tore Sanna che ordina di «provvedere con la massima urgenza all’inizio dell’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati entro 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza».In particolare nell’area si trovano «in superficie e interrati a una quota di circa 4/5 metri, rifiuti speciali inerti, non pericolosi e pericolosi». Nella nota dei carabinieri si precisava che «vista la natura dei rifiuti, rinvenuti a diretto contatto con il suolo a 3-4 mt di profondità, non si può escludere un’eventuale contaminazione del sito».

