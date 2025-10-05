VaiOnline
Il caso.
06 ottobre 2025 alle 00:51

Maxi discarica, la bonifica è ancora ferma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel febbraio scorso il Nucleo operativo ecologico de Carabinieri, aveva rilevato la presenza di un’enorme discarica nei pressi di una cava.Da qui era arrivata l’ordinanza del Comune che imponeva al proprietario dell’area, l’immediata bonifica e lo smaltimento dei rifiuti entro venti giorni.

Ma da allora niente è stato fatto e così, nei giorni scorsi, è arrivato il nuovo provvedimento firmato dal vice sindaco Tore Sanna che ordina di «provvedere con la massima urgenza all’inizio dell’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati entro 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza».In particolare nell’area si trovano «in superficie e interrati a una quota di circa 4/5 metri, rifiuti speciali inerti, non pericolosi e pericolosi». Nella nota dei carabinieri si precisava che «vista la natura dei rifiuti, rinvenuti a diretto contatto con il suolo a 3-4 mt di profondità, non si può escludere un’eventuale contaminazione del sito».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 