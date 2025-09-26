Maxi discarica, identificati i responsabili 

Una discarica a cielo aperto nel territorio del Parco. A Porticciolo, nell’area dell’ex Comunità Primavera, è stata rinvenuta una distesa infinita di rifiuti. La segnalazione è arrivata da un privato cittadino e subito è scattato il sopralluogo da parte del presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, il quale ha appreso, da parte degli agenti del corpo forestale, che le indagini per quello scempio erano già state avviate «e hanno portato all’identificazione di alcuni responsabili che avrebbero abbandonato rifiuti in maniera sistematica», svela Mulas. L’Ufficio ambiente ha necessità adesso di non meno di 30mila euro per liberare i terreni da ferro, plastica, vecchi elettrodomestici e infissi. «Si tratta di un atto grave di mancanza di rispetto verso il nostro territorio», sottolinea il presidente Mulas. «Le discariche contaminano suolo, acqua e aria, rilasciano diossine e sostanze tossiche, mettendo a rischio la salute dei cittadini e la biodiversità», prosegue, ricordando che l’abbandono dei rifiuti è un reato che può comportare da 6 mesi a 3 anni di reclusione. La Commissione ambiente ha convocato un sopralluogo per mercoledì, con il direttore del Parco di Porto Conte e del comandante della stazione forestale di Alghero.

RIPRODUZIONE RISERVATA