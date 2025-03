Maxi discarica da bonificare entro due mesi 

Sessanta giorni di tempo per rimuovere le 200 carcasse d’auto circa abbandonate nell’agro quartese, insieme ad altri rifiuti pericolosi, altrimenti scatterà la sanzione penale - e amministrativa - per il responsabile. L’ultimatum è contenuto nell’ordinanza stilata dal dirigente del settore Ambiente del Comune e firmata dal sindaco Graziano Milia, riferito all’area di undicimila metri quadrati trasformata in una maxi discarica abusiva finita al centro di un’indagine ambientale del Nucleo investigativo della Forestale e attualmente ancora sotto sequestro. Terreni pubblici e privati - viene riportato nell’ordinanza - intestati a diverse ditte, ma che risultano di fatto sotto la disponibilità di un’unica persona ritenuta «responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti nell’area».

Il sequestro preventivo dell’intera zona era stato convalidato lo scorso novembre dal Gip del Tribunale di Cagliari, e il responsabile - già noto per illeciti ambientali - è indagato per numerosi reati: gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi, incenerimento illegale di rifiuti, reati contro il patrimonio e ricettazione. A gennaio la prima richiesta, notificata dal Comune, di totale rimozione del materiale abbandonato, alla quale l’uomo non ha risposto. Ora si danno altri due mesi di tempo per la bonifica, altrimenti «si procederà all’esecuzione d’ufficio e al recupero delle somme anticipate da questa amministrazione, e a presentare denuncia alla competente Autorità giudiziaria». Oltre all’applicazione «delle sanzioni amministrative e penali» previste dalla legge.

