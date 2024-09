Maxi discarica, caccia aperta ai responsabili 

Una discarica abusiva da bonificare, proprietari del terreno incolpevoli, mentre i responsabili potranno essere individuati grazie a numerosi documenti trovati tra i rifiuti.

È intervenuta la polizia metropolitana di Cagliari, coordinata dal comandante Maurizio Carcangiu e dal vice Roberto Zanda, in un’area di via Pitagora, a Selargius, nella zona artigianale, che nel tempo era stata trasformata in un grande deposito di rifiuti senza autorizzazione.

Il proprietario e l'usufruttuario del terreno, estranei ai reati, si sono impegnati, tramite una società specializzata, a bonificare il sito. A lasciare lì la spazzatura decine di incivili, spesso in trasferta.

Numerosi i documenti i documenti trovati tra i cumuli: ed è proprio grazie alla loro analisi che gli investigatori sperano di riuscire a risalire agli autori dell'illecito abbandono dei rifiuti. La polizia giudiziaria sta indagando per individuarli.

RIPRODUZIONE RISERVATA