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Carbonia-Perdaxius
03 giugno 2026 alle 00:40

Maxi discarica abusiva lungo la Sp 78 

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Incivili senza sosta nel Sulcis. Da mesi si sbizzarriscono a ridosso della provinciale 78 nei pressi del simulacro della Madonna tra Carbonia e Perdaxius. Si trova di tutto dai materassi, ai bidoni di vernici. Non mancano i bustoni pieni di rifiuti vari e i cavi elettrici in cui è stato rimosso il rame. Abbandonato da mesi anche un congelatore di una nota marca di gelati. (f. m.)

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