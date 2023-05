Maxi confisca per due fratelli 

Tutto confiscato: due immobili, uno all’entrata di Olbia e l’altro in via Londra, un’area edificabile, conti correnti, polizze assicurative, quattro auto e due moto, beni incamerati dallo Stato su ordine dei giudici del Tribunale di Cagliari (Sezione misure di prevenzione). I destinatari del provvedimento sono Antonio e Francesco Salerno, olbiesi, rispettivamente 40 e 47 anni, considerati i boss di un’organizzazione che avrebbe rifornito il mercato gallurese di cocaina, marijuana e hashish. I due sono ancora sotto processo per i fatti indicati nel fascicolo dell’operazione Barber Shop (esecuzione nel febbraio 2020 di un’ordinanza di custodia cautelare di 16 persone, 15 in carcere e una in obbligo di dimora, arresto in flagranza di reato di cinque persone).

Patrimonio incamerato

I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia ieri hanno eseguito il provvedimento, i beni (per un valore di quasi 600mila euro) erano stati sequestrati su ordine della Dda e ora sono confiscati. Alla base della misura c’è la valutazione della pm della Dda, Rossana Allieri. Il patrimonio dei fratelli Antonio e Francesco Salerno (mai condannati, neanche nel primo grado di giudizio) secondo la Direzione antimafia di Cagliari ha una origine illecita, i Carabinieri di Olbia (Sezione operativa del Nucleo radiomobile) hanno raccolto le informazioni sui due fratelli dal febbraio 2020 ad aprile 2021. Ora il procedimento è entrato nella fase cruciale. Tra l’altro la confisca, seppure indirettamente, tocca anche altri quattro familiari dei due fratelli olbiesi. Il dato fondamentale della misura è la presunta sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dei beni intestati. Per i difensori dei Salerno, gli avvocati Fernando Vignes e Mario Perticarà, la storia è tutt’altra.

«Abbiamo lavorato»

I legali di Francesco e Antonio Salerno hanno già impugnato la confisca davanti alla Corte d’Appello di Cagliari. I due fratelli negano che gli immobili e i conti correnti siano il risultato di attività illecite. I Salerno sostengono di avere lavorato per anni, in particolare nel salone da barbiere del padre. Una cosa è certa, Olbia colleziona la seconda misura patrimoniale preventiva (la prima era stata disposta a carico del titolare di diversi night) nell’arco di pochi anni.