«Maxi concorso, voglio tutti gli atti»  

Non accennano a placarsi le polemiche sul concorso per l’assunzione di 13 amministrativi contabili bandito dal Comune. Dopo le accuse lanciate da numerosi candidati sulle modalità di accesso della maxi selezione che ha richiamato al Palasport di Sa Rodia circa 650 partecipanti, e dopo l’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza ieri è arrivato un altro atto ufficiale. La capogruppo del PD Maria Obinu ha depositato all’ufficio Protocollo un’istanza di accesso agli atti. A distanza di una settimana dalla prova, infatti, alla voce “bandi e concorsi” della sezione amministrazione trasparente, è possibile trovare solo l’elenco dei 205 idonei identificati da un codice di candidatura, al quale si accompagna il punteggio ottenuto. Dei nomi dei papabili amministrativi che otterranno una scrivania per 24 mesi a Palazzo degli Scolopi ancora nessuna traccia. L’unico aggiornamento sul sito del Comune riguarda la pubblicazione delle tracce con le 40 domande destinate a verificare la competenza dei candidati su diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali e tributi comunali. La conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse viene testata dagli ultimi cinque quesiti. In tanti all’uscita del concorso avevano contestato l’organizzazione della prova. ( m. g.)

