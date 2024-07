Maxi-concorso in onda al cinema 

Dopo il Palasport di Sa Rodia, è la volta del cinema. Al multisala Ariston andrà in scena il concorso comunale per l’assunzione di 14 istruttori amministrativo-contabili. A cinque mesi dalla pubblicazione dell’avviso di selezione, indetto dal settore Programmazione, manca però un piccolo particolare: la data della prova scritta. Per adesso c’è la sede: l’unica abbastanza capiente da accogliere l’esercito di candidati - alla scadenza del 27 febbraio sono pervenute 1.520 domande - è risultata la struttura di viale Diaz. Per due giornate niente film sui maxischermi: tutte le sale, dotate di impianto microfonico, saranno impiegate per lo svolgimento dell’esame. Costo della locazione, 3.660 euro.

La giustificazione

«Considerato che l’Ente non dispone di una sala abbastanza capiente per lo svolgimento della prova scritta, come previsto dal bando di concorso - si legge nella determina firmata dalla dirigente del settore Programmazione, Maria Rimedia Chergia - è necessario affittare un locale idoneo sia per dimensioni che per sistema di climatizzazione».

Il precedente

Proprio le difficoltà nell’organizzazione della prova, da svolgere rigorosamente in presenza, sono all’origine dei pesanti ritardi. Anche perché nel Palazzo degli Scolopi, e non solo, si ricordano ancora le feroci polemiche che avevano accompagnato, a settembre dello scorso anno, la precedente selezione quando 650 aspiranti dipendenti comunali si erano trovati ad attendere il proprio ingresso al Palasport di Sa Rodia sotto un sole cocente. Una volta dentro, avevano lamentato diversi partecipanti, fogli svolazzanti, zaini e cellulari rimasti in tasca.

Una serie di carenze organizzative che il Comune aveva respinto assicurando «procedure improntate a rigidi criteri di trasparenza e imparzialità».

La commissione

Abbandonati gli spalti, dunque, stavolta saranno le comode poltroncine dell’Ariston ad accogliere i candidati che puntano ad ottenere uno dei 14 incarichi a tempo pieno e indeterminato messi a bando dal Comune. A giudicare la prova sarà la commissione, nominata lo scorso aprile, composta dal presidente Alberto Soddu, dirigente del settore Lavori pubblici, dai due commissari esperti Mariano De Roma e Angela Madeddu, e dal segretario Pier Paolo Cuccu.

Poco personale

Non resta che attendere la sospirata convocazione: in fermento ci sono non solo i 1.500 iscritti, ma gli stessi uffici di piazza Eleonora che da tempo viaggiano a ranghi ridotti e sperano, con l’innesto di 14 nuovi istruttori contabili, di alleggerire il carico di lavoro.

Il Piano integrato di attività e organizzazione varato dalla Giunta Sanna solo qualche mese fa evidenziava un “buco” in organico di 49 dipendenti. Qualche assunzione nel frattempo è stata fatta, ma per far viaggiare a pieno ritmo la macchina amministrativa (gravata e non solo premiata da decine di progetti Pnrr) la strada è ancora lunga.

RIPRODUZIONE RISERVATA