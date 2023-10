Maxi coltivazione di canapa: due denunce 

Un milione di euro. Tanto – secondo gli investigatori – sarebbe valsa la maxi piantagione di marijuana scoperta e sequestrata dai carabinieri nelle campagne sulla strada di Gentilis che da Guspini porta a Pistis. Denunciati per produzione di sostanze stupefacenti Mauro Podda, trentatreenne di Gavoi, proprietario dell’azienda agricola nel podere che si estende per circa cento ettari, e Micheal Carta, trentenne di Borore che si occupava delle piantine.

L’operazione

Il blitz dei militari della compagnia di Villacidro al comando del capitano Francesco Capula è scattato giovedì con i controlli nell’ovile e nei terreni pianeggianti che puntano alla Costa Verde. In campo quindici militari del nucleo radiomobile e quelli dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna. Durante il sopralluogo è stata individuata, in un’area di un ettaro circa, la piantagione di canapa composta da 6.429 piante alte tra i sessanta e i novanta centimetri e disposte ordinatamente su 92 filari. Il proprietario della coltivazione fin da subito ha assicurato che quella che avevano davanti era una piantagione di canapa del tutto legale. A questo punto i militari hanno verificato i documenti relativi all’acquisto delle semenze: all’incartamento mancava il contratto con il venditore che per produrre cannabis legale è previsto dalla normativa. Dopo aver informato la Procura, i militari hanno proceduto al campionamento per verificare il valore di thc.

Le analisi

Cinque piante sono state esaminate nei laboratori del Ris e il risultato è stato un livello di 3,75% tetroidrocannabinolo, mentre quello consentito dalla legge è di 0,6%. I carabinieri hanno trovato anche diverse taniche di fertilizzante e un impianto di irrigazione collegato a un deposito da 5mila litri alimentato da un pozzo artesiano attraverso l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico.

La denuncia

L’intera piantagione e tutte le attrezzature utilizzate per l’attività sono state messe sotto sequestro dagli investigatori e domani è prevista la convalida. I due giovani devono rispondere dell’accusa di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti in concorso.

