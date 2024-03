Maxi colpo della banda che “clona” le auto 

L’incursione nei parcheggi nel magazzino per il ritiro merci di un grande negozio di arredamento, nella zona industriale del Casic accanto alla strada statale 554, è servita per un furto insolito: i ladri hanno forzato, danneggiandoli, 14 furgoni, portando via tutte le carte di circolazione dei mezzi. Un colpo studiato e ben mirato su cui stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile dopo il primo intervento dei colleghi delle volanti. Il sospetto è si tratti dell’azione di un gruppo specializzato nel falsificare i documenti di circolazione, usandoli per diverse finalità. Tra le ipotesi quelle della “clonazione” di veicoli rubati o che dovrebbero essere rottamati: oppure un giro di truffe per la vendita di vetture inesistenti.

I collegamenti

Quanto accaduto durante la notte tra giovedì e venerdì dunque non sembra un furto classico e soprattutto i poliziotti scartano l’ipotesi che si possa trattare di un atto intimidatorio verso l’azienda specializzata nella vendita di mobili e complementi d’arredo. E il furto di carte di circolazione potrebbe essere collegato ad altri piccoli colpi avvenuti negli ultimi mesi su alcune auto, in città e nell’hinterland. Perché sembra che ci sia una banda interessata a questi documenti. Alcune indagini avvenuti in altre regioni italiane hanno fatto emergere l’esistenza di gruppi che dopo essersi impossessati delle carte di circolazione, le utilizzavano – dopo averli falsificati con una parte dei dati di altri mezzi – per rimettere in movimento vetture di provenienza illegale o destinate alla rottamazione.

I raggiri

Ma ci sono stati anche casi – e anche su questo gli investigatori della Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, sono al lavoro – di utilizzo dei documenti per truffe. Proprio con le carte di circolazione rubate, vengono organizzate cessioni – finte – di vetture: gli originali servono per simulare passaggi di proprietà (anche questi inesistenti) e l’acquirente, fidandosi, paga in anticipo per non vedere mai niente. Episodi avvenuti fuori dalla Sardegna ma che avrebbero affinità con il furto avvenuto nel magazzino della società di grande distribuzione. Elementi utili alle indagini della Polizia potrebbero arrivare dai filmati degli impianti di videosorveglianza. I danni sono comunque ingenti perché i furgoni sono stati forzati (in alcuni casi sono stati mandati in frantumo i vetri): oltre alle carte di circolazione non è stato portato via altro (se non qualcosa di scarso valore trovato nell’abitacolo dei mezzi).

RIPRODUZIONE RISERVATA