Maxi-colonne militari sulle strade sarde 

La colonna è annunciata dalla sirena di un’auto dei carabinieri. Da lì, per un po’, non si passa: la precedenza è per il convoglio militare partito dal Porto canale di Cagliari e diretto verso il poligono di Teulada. È pomeriggio quando sulla Statale 130 compare la prima fila di camion che trasportano armi e attrezzature che andranno ad alimentare la gigantesca esercitazione Noble Jump 2023 della Nato, che prenderà il via in Sardegna domani. In una Cagliari presa d’assalto dai turisti, in molti si sono fermati davanti a un porto dove, accanto alle navi da crociera, spiccavano le navi da guerra.

