«E’ un uomo distrutto». Così viene descritto Giovanni Simone Senes, il camionista 44enne arrestato giovedì sera sulla strada statale 131 mentre guidava un autoarticolato dell’azienda nuorese per cui lavora, e che si occupa di trasporti di merci dalla Sardegna alla penisola. All’interno del mezzo gli agenti delle Volanti del commissariato di Macomer, impegnati in un controllo del territorio dispoto dal questore di Nuoro, hanno scoperto, dentro la cabina, tre borsoni riempiti con oltre 58 chili di cocaina suddivisi in 50 panetti. Quantità che si stima avrebbe fruttato, una volta immessa nel mercato dello spaccio, circa 5 milioni di euro.

L’uomo, su cui pende l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, si trova nel carcere di Oristano e lunedì 16 novembre, difeso dall’avvocata Laura Secchi, parteciperà all’udienza di convalida davanti al gip Cristiana Argiolas e al pubblico ministero Marco De Crescenzo.

L’indagato, incensurato e originario di Pozzomaggiore dove risiede, respinge le accuse dichiarandosi estraneo alle contestazioni. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine l’uomo avrebbe mostrato, al momento dei controlli, molta agitazione, una condotta che aveva insospettito gli agenti portandoli a fare una verifica più approfondita. (e. f.)

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