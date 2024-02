Maxi bollette per le perdite d’acqua 

Nelle palazzine in via S’Arrulloni, che si affacciano su quello che un tempo era lo stadio di Is Arenas, gli umori sono neri.

Da tempo i residenti sono costretti a pagare bollette dell’acqua salatissime per colpa di un impianto vecchio e fatiscente che causa una serie di perdite. Area, a detta degli abitanti, non porta avanti le manutenzioni degli stabili che presentano anche altre gravi criticità: dall’ascensore che si allaga a intervalli regolari, costringendo a chiamare la ditta per svuotarlo, alle crepe che sbucano minacciose sopra il pilotis dove si parcheggiano le auto.

Bollette pazze

La questione è semplice: ogni inquilino ha un suo contatore, ma l’acqua arriva da un contatore centrale in grave stato di degrado. «E così paghiamo acqua che non consumiamo per via delle perdite che sono sotto il terreno ma anche nel contatore» spiega uno dei residenti Agostino Valdes, 79 anni. «Ci sono arrivate persino bollette di 3000 euro. Abbiamo scritto ad Abbanoa che ci ha detto che loro non possono fare niente perché la competenza è di Area mentre da Area ci hanno detto che Abbanoa dovrebbe sostituire il contatore. Risultato è che noi restiamo in queste condizioni con il terrore ogni volta di dover pagare chissà quanto».

Allagamenti

Tra l’altro proprio per questi motivi, l’ascensore, almeno una volta al mese, si riempie d’acqua. «Aabbiamo paura a utilizzarlo», dice un’altra residente Greca Meloni« 72 anni, «e io che ho problemi a camminare sono costretta a fare 5 piani a piedi perché in questi cinque anni non è stato risolto niente».

Enrico Baudino 53 anni, aggiunge: «Devono trovare una soluzione perché non possiamo pagare acqua che non consumiamo per via di tutte queste perdite di un impianto fatiscente. Area dovrebbe controllare e poi fare le manutenzioni».

Rabbia

I problemi si estendono anche all’interno degli appartamenti, dove si registrano umidità e crepe. «Per colpa di una perdita», racconta Vincenza Porcu 80 anni, «una volta mi è arrivata una bolletta di 26 mila euro. Abbiamo più volte scritto ad Abbanoa per venire a controllare cosa succede ma ci hanno detto che non è di loro competenza».

E crolla anche il soffitto del parcheggio, da dove si sono già staccati dei grossi pezzi che sono finiti tempo fa anche sopra le auto. Basta avvicinarsi per scorgere dall’apertura delle vecchie tubature anche queste fatiscenti.

