Maxi bolletta per municipale e giudice 

I locali che ospitano la polizia locale e il giudice di pace inquinano e consumano troppo. Quelli di via Monsignor Carchero sono edifici vecchi di trent’anni e le emissioni non più gradite. Serve subito un intervento, quantificato in 700mila euro, per cambiare tutti i macchinari. Tra il 2022 e il 2024 la spesa energetica ha superato i 43mila euro. Con gli interventi suggeriti, consumi e costi si ridurrebbero dell’80 per cento. «L’intervento - scrive il tecnico nella relazione - prevede la realizzazione di una serie di interventi con l’obiettivo di migliorare il benessere termo-igrometrico e un sensibile risparmio energetico. La riqualificazione energetica dell’edificio consiste nella realizzazione di opere destinate a migliorarne l’efficienza, contenendo i consumi, riducendo le emissioni e utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia». Oltre a sostituire i vecchi infissi, con l’intervento andrebbero installati moderni sistemi di climatizzazione. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA