Maxi bolletta dell’acqua per il Comune 

Maxi bolletta da 350mila euro, ma i consumi idrici riportati in fattura non tornano. Almeno non tutti, tanto che fra il Comune di Selargius e Abbanoa rischia di nascere un vero e proprio contenzioso. «Abbiamo chiesto per l’ennesima volta un incontro per trovare un accordo ed evitare una battaglia legale», spiega il sindaco Gigi Concu dopo il sì in Consiglio alla pratica di bilancio che stanzia le risorse per coprire le fatture scadute e non pagate ad Abbanoa dal 2005 al 2017.

Il caso

Sullo sfondo ci sono decine di bollette accumulate in 12 anni, riferite a due contatori presenti in città: uno nel campo rom di Pitz’e Pranu, l’altro in piazza Martiri di Buggerru. «Si tratta di due contatori che hanno presentato delle anomalie», sostiene il sindaco, «sono arrivate diverse fatture per dei consumi che a noi non tornano, e gli uffici le hanno contestate». Nel primo caso tutto parte nel 2007, con la segnalazione da parte del Comune alla società idrica sul malfunzionamento del contatore del campo sosta, seguita dalla sostituzione. Sino all’arrivo della bolletta raddoppiata rispetto a quello che era l’importo previsto sulla base dei consumi giornalieri. Anche perché - fanno sapere dagli uffici del settore Ambiente - per un periodo la zona di Pitz’e Pranu l’acqua è stata garantita con autobotti del cantiere comunale. Anche in piazza Martiri di Buggerru, lì dove ogni settimana viene ospitato il mercato rionale del martedì e quello di Coldiretti il venerdì, i consumi conteggiati da Abbanoa non corrispondono a quelli calcolati dal Comune.

La battaglia

La richiesta è di 350mila euro circa. Importo al centro del mega sollecito di pagamento che però il Comune contesta. «I nostri uffici per dodici anni hanno continuamente contattato e segnalato tutto ad Abbanoa, ci sono stati diversi incontri ma non si è mai arrivati a una conclusione perché secondo me non lo sanno neanche loro come chiudere la pratica», sottolinea Concu. In attesa di un accordo con la società, l’amministrazione di piazza Cellarium ha messo i fondi da parte per estinguere il debito. «Se l’importo non sarà dovuto andremo a scontarlo dalle bollette future, cosa che abbiamo già fatto con Abbanoa in passato», aggiunge il sindaco. Al momento non c’è nessun ricorso. «Potremmo intraprendere la strada del contenzioso», dice ancora, «però diventa complicato per gli uffici e rischiamo di causare un danno per il Comune. Per questo abbiamo deciso di mettere le risorse preventivamente, sperando di trovare nel frattempo un accordo su quanto realmente dobbiamo pagare e non dover iniziare una battaglia legale».

