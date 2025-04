Maxi ballottaggio nel cuore del campo 

È il momento delle scelte per Davide Nicola in vista del match di lunedì alla Unipol Domus contro la Fiorentina. Per l’occasione, l’allenatore del Cagliari avrà tutti a disposizione eccetto Deiola, squalificato per un turno dopo il cartellino giallo rimediato sabato scorso a San Siro (era diffidato).

I dubbi

L’imbarazzo della scelta in ogni reparto, insomma. Soprattutto a centrocampo dove il livello di concorrenza, indubbiamente, è più alto. Molto dipenderà, inevitabilmente, dal sistema di gioco che intende utilizzare Nicola. Plausibile il ritorno al 4-2-3-1, per l’occasione, con Prati, Makoumbou e Marin in corsa per affiancare Adopo, l’unico certo di partire dal primo minuto. Pronti a riprendersi una maglia da titolare Luperto in difesa e Viola in attacco alle spalle di Piccoli. Diffidati lo stesso Luperto, Obert, Mina, Marin, Piccoli e Pavoletti.

Anticipi e posticipi

Cagliari-Fiorentina verso l’ennesimo sold-out (il fischio d’inizio è fissato per le 15). La Lega intanto ha definito anticipi e posticipi per le due gare successive. Verona-Cagliari si giocherà lunedì 28 aprile alle 20.45 al Bentegodi. Cagliari-Udinese, invece, sabato 3 maggio alle 15 alla Domus. (f.g.)

