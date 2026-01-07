Maxi ballottaggio in attacco 

L’esplosione di Kiliçsoy ha sparigliato le carte davanti mentre il direttore sportivo Angelozzi è comunque alla ricerca di un attaccante (magari più esterno che centrale, chissà) per completare il reparto dopo gli infortuni di Belotti e Felici. Così anche oggi a Cremona, l’allenatore del Cagliari Pisacane avrà l’imbarazzo della scelta nel momento in cui dovrà consegnare all’arbitro bergamasco Bonacina la distinta con l’undici titolare. Il maxi ballottaggio offensivo, oltre al turco, comprende Esposito, l’altro capocannoniere rossoblù Borrelli (entrambi sono a quota tre reti) e chiaramente Gaetano, che ha caratteristiche più da trequartista ma sa bene come muoversi in area di rigore e, come lo stesso ex Besiktas e Felici, è andato a segno due volte, sinora.

La carica dell’ex

Il fantasista napoletano è un ex grigiorosso, tra l’altro. Ha indossato la maglia della Cremonese in due fasi, entrambe in B. La prima da gennaio 2020 a giugno 2021, poi ancora nella stagione successiva, ma a partire da fine agosto, dopo aver rotto il ghiaccio con il Napoli. Titolare contro Pisa e Torino, è partito, invece, dalla panchina nel match col Milan. Nelle ultime giornate si sta alternando con Esposito al fianco di una punta centrale di ruolo. E se stavolta giocassero entrambi? È una delle soluzioni passate in settimana al vaglio da Pisacane che potrebbe in questo modo puntare su una squadra più rapida e più qualitativa per provare a togliere riferimenti alla retroguardia di Nicola.

L’incognita russa

Molto dipenderà da Kiliçsoy, confermato a Torino dopo il gol al Pisa e poi ancora con il Milan dopo l’euro gol contro i granata, premiato proprio ieri dalla Lega di Serie A come il più bello del mese di dicembre. L’ultima volta, però, è rimasto a secco, ha lavorato più per la squadra. Pisacane potrebbe fargli tirare il fiato, almeno per un tempo.

Il turnover del gol

C’è poi il quarto incomodo, Borrelli, che sembrava quasi insostituibile sino alla distorsione alla caviglia rimediata a Bergamo che lo ha costretto a giocare col contagocce nelle tre gare successive. Ora sta bene, si sta allenando con regolarità e sta provando così a mettere in difficoltà Pisacane che dovrà tener conto anche del fatto che la prossima partita, contro il Genoa sempre in trasferta, si giocherà tra quattro giorni. Una sorta di turnover del gol. (f.g.)

