Maxi appalto dei rifiuti: bando rinviato 

La maxi gara d’appalto per il servizio della nettezza urbana subisce uno slittamento tecnico per consentire agli uffici di programmare i lavori con più serenità. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato al 31 di agosto, ma l’amministrazione comunale ha autorizzato lo slittamento di tale appuntamento di due settimane, quindi le scadenze sono fissate al 15 settembre. Quello in ballo, indetto circa due mesi orsono, è uno dei più importanti appalti indetti negli ultimi dieci anni: circa 37 milioni di euro per la gestione decennale della raccolta porta a porta dei rifiuti, con una serie di correttivi e aggiunte al servizio, elaborati nel corso di numerose osservazioni dell’attività.

Erano frutto talora delle riflessioni degli stessi amministratori, talora dei cittadini che tuttora non mancano di sollevare criticità nei confronti del servizio attuale. Tre anni di studi ed elaborazioni hanno partorito un appalto da 37 milioni: i candidati avevano tempo per farsi avanti e presentare le offerte sino al 31 agosto, ma adesso invece questa facoltà scivola al 15 di settembre. Poi partirà la fase di valutazione da parte della commissione, il momento più delicato dell’intera partita perché si tratterà di valutare offerte molto articolate. La gara tuttavia non viene posticipata e in generale, fanno sapere dal Comune, la procedura è dentro i tempi previsti. Se tutto dovesse procedere senza intoppi particolari, l’aggiudicazione potrebbe avvenire in ottobre e la nuova gestione scattare fra la fine di questo anno e l’inizio del prossimo.

