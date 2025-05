Max Sirena esulta: «Luna Rossa avrà tanti tifosi» 

Il patron del team Luna Rossa Prada Pirelli, Patrizio Bertelli, aveva promesso: «Se vinciamo, la Coppa America sarà a Cagliari». Luna Rossa non ha vinto e quella promessa non vale più ma la squadra resterà a Cagliari (dove si è assicurata un pezzo del porto industriale per la cantieristica rafforzando una volta per tutte il suo legame con la Sardegna) per preparare la Coppa da giocare in Italia, nella acque del Golfo di Napoli: «Per noi come team», spiega Max Sirena, skipper e team director, «si tratta di un momento importante, perché finalmente possiamo focalizzarci dal punto di vista del design progettuale e dell'allenamento in mare sulle condizioni che troveremo nel golfo di Napoli». Pronti alla nuova battaglia. «È bello perché avremo tanti supporter di un Paese intero e soprattutto del capoluogo campano che, sono sicuro, faranno il tifo per Luna Rossa. Sono certo che Napoli sarà all'altezza di questo evento importantissimo, probabilmente il più importante del 2027».

I vantaggi

«Napoli è meravigliosa, il golfo è bellissimo e via Caracciolo diventerà lo stadio della vela»: è emozionato Mauro Pelaschier, timoniere di quell'Azzurra che nel 1983 (con le insegne dello Yacht Club Costa Smeralda) diede spettacolo e per la prima volta fece conoscere al grande pubblico italiano l'America's Cup. «Per Luna Rossa sarà come essere a casa e questo è un piccolo punto in più. Poi aggiunge: «Tecnicamente sarà un campo di regata difficile. Tutti noi velisti conosciamo il golfo. Il campo è circa due miglia tra Castel dell'Ovo e Posillipo, vicino alla costa. Dal punto di vista tecnico ogni luogo ha caratteristiche specifiche che vanno studiate e praticate per adeguare le proprie capacità e anche per modellare al meglio le imbarcazioni». Luna Rossa favorita? «No, è un po' troppo, i neozelandesi sono bravi ovunque. Non dimentichiamoci che al di là della bravura del velista c'è un 80% di valore del mezzo».

