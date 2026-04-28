Max Mara e Miss Deanna: la storia della moda a Cagliari 

Si ritorna a casa. E lo si fa sulla scia della nostalgia per uno dei progetti più innovativi realizzati dai Musei Nazionali di Cagliari. La consueta lectio dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, domani, dalle 17.30, si svolgerà laddove la rassegna è nata un lustro fa. Nella rinnovata basilica di San Saturnino, appena riaperta dopo alcuni lavori di restauro si riannoderanno i fili di “Plissé Semper Plissé”.

I temi del percorso espositivo, ospitato fino al 7 aprile nella Cittadella dei Musei di Cagliari – Sale dei Musei Nazionali e del Museo della Collezione Cocco dell’Isre, saranno evocati da tre nomi celebri della moda nazionale e internazionale. “Delle fibre, dei filati, delle trame, degli orditi e di tanto altro ancora” parleranno: Laura Lusuardi, fashion coordinator di Max Mara; Angelo Figus, fashion designer; Deanna Ferretti Veroni, fondatrice del Maglificio Miss Deanna e cofondatrice della Modateca Deanna.

Storie

Laura Lusuardi, figura leggendaria nel mondo della moda italiana, lavora da oltre 60 anni in Max Mara, supervisionando la creazione di cappotti iconici e collezioni senza tempo, spesso ispirate a muse come Diana Vreeland, Jacqueline Kennedy o Maria Callas. Emiliana, ha recentemente festeggiato i suoi 80 anni. Direttore creativo di Pitti Filati, Angelo Figus, originario di Ales, è un designer multidisciplinare, appassionato di archeologia e arte, con un’ampiezza di collaborazioni che variano dalle case automobilistiche alle case di moda, e ovunque persegue un’idea democratica della bellezza: «dev’essere un valore accessibile a tutti». Altro nome dell’eleganza italiana è quello di Deanna Ferretti, nota come “Miss Deanna” per la sua carriera da pioniera iniziata negli anni ’60 a Reggio Emilia. Nel 1970 fonda il Maglificio Deanna dando concretezza alle idee di Kenzo, Martin Margiela, Giorgio Armani, Krizia, Valentino e molti altri. Lasciata l'industria, nel 2005 avvia, con la figlia Sonia Veroni, la Modateca Deanna: centro di ricerca e archivio della maglieria unico al mondo di studio e formazione.

Personalità

«Si tratta di personalità straordinarie», spiega Mongiu, «affascinate dall’iniziativa di Plissé Semper Plissé», alla quale hanno contribuito con alcuni capi in prestito e dalla cui viva voce sarà possibile ascoltare il percorso millenario che, dalla fibra, attraverso tessuti e filati, approda, nella modernità, alle creazioni sartoriali e all’industria della moda. Del resto, come ha affermato in una recente intervista, secondo Lusuardi «la moda è cultura e conoscenza». Come si può immaginare il futuro se si ignora il passato? «Tematizzare i paradigmi del vestire un corpo che, a differenza di altri animali, nasce nudo», chiosa Mongiu, «significa parlare di storia della tecnologia, delle trasformazioni sociali e politiche, dell’estetica fino alla modernità in cui l’accesso all’abbigliamento è parte della democrazia. Non è un caso che la contemporaneità abbia avuto la necessità di fondare luoghi dedicati a conservare la memoria del percorso dalla fibra alle mille declinazioni dell’abbigliare il corpo. Molti archivi e musei tematici sono privati, ma di recente è diventata sempre più rilevante la presenza dei manufatti tessili nelle raccolte pubbliche. Perché non sono altro rispetto al restante patrimonio culturale della nostra nazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA