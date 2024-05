Max lo Specialista: ha avuto ragione lui 

Chiamatelo lo Specialista. Se la Juventus ha il record di 15 successi in Coppa Italia (su 77 edizioni del trofeo), Massimiliano Allegri in dieci anni (lordi, perché per due stagioni è stato fermo) ne ha regalato alla Vecchia Signora un terzo: cinque, da sommare ai cinque scudetti, alle due supercoppe italiane e a due finali europee, purtroppo perse. Già, perché in questo, parlando di Champions la Juve è un po’ come l’Atalanta, ieri arrivata per la terza volta a guardare altri sollevare la Coppa.

Invece Allegri, che ormai anche a casa chiamano con il suffisso “out”, secondo un antipatico hashtag che gli è rimasto appiccicato (non si sa più per colpa dei simpaticissimi Autogol o degli stessi tifosi bianconeri), è riuscito a prendersi la rivincita come piace a lui. Sbraitando e togliendosi la giacca (stavolta anche la cravatta e quasi la candida camicia...), vincendo dell’ormai irrinunciabile “corto muso” e ribaltando con quel suo ghigno toscano le sorti di una stagione che lo vedrà tra i pochi vincitori. A dispetto di chi ha già deciso che andrà via, di chi aveva già bollato la stagione come fallimentare (ma se l’obiettivo era tornare in Champions...) e di chi continua a negare che sia un vincente. Sarà… ( c.a.m. )

