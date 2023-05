Max: «Il mio paradiso è Costa Rei» 

A cavallo fra gli anni ’70 e ’80 a Costa Rei c’erano hotel, ristoranti, gelaterie e discoteche aperte tutto l’anno (d’inverno nei fine settimana). «All’inizio andavo in giro per le spiagge con un carretto a vendere gelati - racconta - poi presi in gestione l’Escargot». Il futuro però era la cucina: firma un contratto per la gestione del ristorante L’Aragosta e ancora oggi lui è lì, alla guida dello storico locale di Costa Rei: «Pagai 50 milioni di lire per acquisirlo e ai fornelli c’era mia moglie. Arrivavano tanti stranieri pensando fosse una cucina svizzera, invece erano prelibatezze muraveresi».

Terra nuova e sconosciuta quanto bella ed incantevole per Max, soprattutto Costa Rei. Di idee ne ha tante e anche grazie a lui quel tratto di costa in pochi anni si trasforma in una meta turistica, «forse più intrigante di quella che è oggi, perché poi ad un certo punto lo sviluppo della località ha preso una piega che non mi è piaciuta e oggi si vedono i risultati». Max si riferisce alle centinaia di seconde case «che sono spuntate una dopo l’altra, quando invece si sarebbe dovuto puntare al limite su poche ville di lusso, servizi e lungomare per creare un vero e proprio borgo turistico».

Voleva l’Australia, è finito a Costa Rei. Max Saurwein (per tutti Max e basta), 75 anni, svizzero di Romanshorn, ci è finito per amore nel 1972, quando di anni ne aveva solo 24 e le strade vicino al mare di Muravera - le poche che esistevano - erano strette e polverose. Quando le uniche realtà turistiche presenti erano l’hotel Villa Rei (oggi Villa del Re), il Monte Nai, l’Escargot e poco altro. C’è finito per amore di Ignazia Cardia, la donna che poi diventerà sua moglie «e che conobbi a Zurigo - ricorda - perché lei, da Muravera, venne a fare le stagioni qui, in un ristorante. Anche io provenivo da una famiglia di ristoratori. Mi convinse a seguirla sino in Sardegna».

La scelta

Gli inizi

Il rammarico

Tante difficoltà all’inizio ma anche grandi sogni: «Io e alcuni miei amici volevamo attirare a Costa Rei tanti turisti, soprattutto svizzeri e tedeschi. Avevamo persino organizzato un treno per portarli da Zurigo in Italia e quindi in Sardegna». Sogni che poi, col tempo, in qualche modo sono andati ad infrangersi con la realtà: «Costa Rei ha mille potenzialità che però non è riuscita e forse non riuscirà mai ad esprimere. Secondo me questo dipende anche dal fatto che i muraveresi continuano a vedere questa località come un qualcosa che non gli appartiene davvero. Si cambi questo approccio e si inventi qualcosa per la bassa stagione, un po’ come feci io nei primi anni ’70 col carretto dei gelati». Nonostante difficoltà e (ogni tanto) rassegnazione Max non andrà mai via da Costa Rei «perché ha un mare meraviglioso e una magia intrinseca. Ecco, è difficile da spiegare con la ragione ma per il cuore non c’è alcun dubbio, il paradiso è qui».

