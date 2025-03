Max Gazzè sarà il 21 aprile a Porto Torres 

Non solo cantautore, ma anche bassista e attore apprezzato: Max Gazzè sarà la star di “Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara”, la manifestazione che il 21 aprile animerà Porto Torres.

L’artista romano salirà sul palcoscenico, allestito nello spazio verde ai piedi della Torre Aragonese, accompagnato dall’Orchestra jazz della Sardegna, la big band del jazz con 18 eccellenti musicisti e un repertorio eterogeneo per uno spettacolo live, dove la musica italiana d’autore sconfina nel territorio classico contemporaneo fino ad affrontare le melodie della world music.

Una occasione per Max Gazzè, che conta prestigiose collaborazioni con artisti affermati, da Carmen Consoli a Daniele Silvestri, una opportunità per poter esplorare generi e nuove contaminazioni musicali. Nel suo repertorio i brani del suo primo album da solista, “Contro un’onda del mare”, presentato durante un concerto di Franco Battiato. Un primo biglietto da visita per entrare nel mondo musicale dei big. Nel 1997 il successo grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo Giovani con la canzone “Cara Valentina”, e nel 1998 l’incontro con artisti come Nicolò Fabi, con il quale si aggiudica il Disco per l’estate con il brano “Vento d’estate”.

I fan sempre più diversificati imparano ad apprezzarlo con il brano “Una musica può fare”, una delle più note canzoni con un testo metricamente impeccabile, inserite nel programma per la Pasquetta dal vivo insieme alla Orchestra jazz e che rivelano l’estro del cantautore romano. (ma. pa.)

