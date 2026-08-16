Max Gazzè e Ginevra Di Marco accendono l’arena di Lanusei 

È uno degli appuntamenti più attesi del trentaseiesimo festival Rocce Rosse Blues quello in programma stasera a Lanusei. Il palco allestito nell'area spettacoli dell’Istituito Salesiano Don Bosco accoglie infatti dalle 21.30 Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini, protagonisti di Stazioni Lunari, il collaudato progetto nato nei primi anni 2000 con la direzione artistica di Francesco Magnelli.

L’idea

Pensato come uno spazio di incontro tra artisti e linguaggi differenti, Stazioni Lunari mette la musica al centro e supera la tradizionale formula del concerto con un protagonista e i suoi ospiti. Gli artisti restano sul palco per tutta la durata dello spettacolo, intervenendo nei brani degli altri, accompagnandoli o semplicemente ascoltandoli: repertori, voci e sensibilità si incontrano così in un gioco continuo di rimandi, contaminazioni e improvvisazioni. Non una successione di esibizioni, dunque, ma un concerto corale e aperto, nel quale canzone d'autore, rock, pop, folk, musica popolare e parola convivono senza un confine di genere prestabilito.

I protagonisti

A fare da padrona di casa è Ginevra Di Marco, presenza stabile del progetto già dagli inizi. Fiorentina, classe 1970, ha esordito nei primi anni Novanta con i Csi., dei quali è stata una delle voci principali per un decennio, prima di intraprendere un percorso solista orientato alla ricerca sulla musica popolare italiana e internazionale. Il sodalizio con Magnelli ha accompagnato gran parte di questo cammino, da “Trama tenue”, che nel 1999 le valse la Targa Tenco e il Premio Ciampi per il miglior esordio, fino alle numerose esperienze di Stazioni Lunari.Ginevra Di Marco è l’unico elemento in movimento sul palco, il trait d’union tra gli artisti presenti.

Max Gazzè, cantautore, bassista, compositore, è un musicista dalla spiccata curiosità e dalla grande versatilità, capace di muoversi con naturalezza tra linguaggi e mondi musicali diversi. Nel 1996 debutta con “Contro un’onda del mare” e da allora ha costruito una carriera tra cantautorato, pop, rock e sperimentazione, senza rinunciare alle numerose collaborazioni con tanti artisti italiani e internazionali, tra i quali Stewart Copeland.

Veronica Lucchesi, voce e anima de La Rappresentante di Lista, porta invece sul palco una sensibilità nata dall'incontro tra musica, teatro e performance. Originaria di Viareggio, dopo gli studi in Cinema, Musica e Teatro all'Università di Pisa si trasferisce a Palermo. Nel 2011, durante le prove di uno spettacolo, incontra Dario Mangiaracina: da quell'incontro nasce La Rappresentante di Lista. Con cinque album in studio, un live orchestrale e il romanzo “My Mamma”, il duo si afferma nel panorama nazionale e internazionale, anche grazie alle partecipazioni a Sanremo consolidano la notorietà del gruppo. Nel 2023 Veronica Lucchesi debutta al cinema con “Gloria!” di Margherita Vicario, film selezionato alla Berlinale e vincitore di due David di Donatello.

Completa il quartetto Ascanio Celestini, tra i principali esponenti del teatro di narrazione italiano. Classe 1972, l'attore, autore e regista romano ha costruito il proprio lavoro attraverso una ricerca sulla memoria, sulla storia recente e sulle vite delle persone comuni, trasformando la parola narrata in uno strumento di teatro civile e di racconto.

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