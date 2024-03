Max e Charles, ancora loro 

Sakhir. La Ferrari c'è. Le Rosse sembrano tornate competitive rispetto agli anni scorsi e capaci di mettere in difficoltà la Red Bull. In Barhein, sulla pista di Sakhir, il mondiale comunque riparte da Max Varstappen che ha conquistato la pole del primo Gran Premio della stagione (oggi alle 16 in diretta su Sky Sport), ma il vantaggio sugli inseguitori sembra essersi leggermente ridotto rispetto agli anni passati. Charles Leclerc si è piazzato alle sue spalle con un distacco di 0”228, quanto basta per mettere comunque sotto pressione inusualmente il campione olandese. E quello del monegasco non è un guizzo isolato: hanno tenuto il passo dei primi due anche la Mercedes di George Russel e l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Distacchi ridotti che hanno spinto il team principal della scuderia di Maranello, Frederic Vassuer, a dire: «siamo riusciti a rendere la vita meno facile alla Red Bull».

Il caso

E la vita non è affatto semplice in questo periodo per la scuderia dominatrice delle ultime stagioni: non si spengono le polemiche sulla gestione del caso Horner. Nei giorni scorsi i circus aveva sottolineato la mancanza di trasparenza da parte della Red Bull sulle accuse rivolte al suo principal team. Ed ieri i media inglesi sono tornati a rinfocolarle rilanciando la notizia dell'incontro tra Stefano Domenicali in rappresentanza della Fia e lo stesso Horner, oltre alla notizia del probabile arrivo di Geri Halliwell, cantante e moglie del dirigente, in Barhein per regolare i conti con il marito.

I valori

La sensazione è che la squadra austriaca abbia ancora la monoposto più veloce di tutto il circus ma il margine è esiguo e guidare sotto pressione potrebbe incidere sull'usura delle gomme, sull'assetto delle monoposto e, di conseguenza, sulle prestazioni. In quinta posizione si è piazzata la seconda Red Bull guidata da Sergio Perez, davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso mentre sono apparse leggermente in ritardo le due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. Forti difficoltà, invece, per Lewis Hamilton con la Mercedes: l'inglese, arrivato nono, ha rischiato anche di non qualificarsi alle Q3 ma ha spiegato di «avere un assetto diverso della monoposto rispetto a Russel» e che in gara lo rivedrà. Predica prudenza Leclerc. «Abbiamo fatto un passo avanti ma dobbiamo aspettare per capire quanto sia grande questo passo», ha detto il monegasco della Ferrari».

