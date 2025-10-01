Mauro Usai al lavoro: «I primi investimenti per scuole e trasporti» 

«I dati elettorali confermano che sindaci e consiglieri hanno accolto con impegno l’esigenza di una battaglia per la massima unità del territorio. Ora abbiamo il compito di far ripartire un ente che per dieci anni è stato commissariato senza una governance politica che potesse dare un indirizzo chiaro alle strategie di sviluppo del Sulcis Iglesiente. Questi sono i primi elementi su cui dobbiamo riflettere e iniziare a lavorare». Il presidente Mauro Usai sa che non c’è tempo da perdere: nei 24 Comuni della Provincia che guiderà si aspettano importanti risposte ed per questo che, oltre a ringraziare chi ha sostenuto la sua lista, non dà spazio (almeno per ora) a chi in questi giorni è pronto a aizzare gli animi per un risultato, sul Consiglio nascente, che non tutti davano per scontato.

Primi passi

Ora, come promesso, il primo passo sarà per i giovani: «Andrò nelle scuole per parlare con i ragazzi, i dirigenti e i docenti per parlare dei problemi infrastrutturali, non solo dell’edilizia scolastica ma anche nei trasporti». E poi la macchina amministrativa: «Dalla pianta organica alle risorse da riprogrammare immediatamente sulla base degli indirizzi che ci sono stati dati per i rafforzamento di alcuni settori per le modalità che vogliamo perseguire». Usai dovrà poi indicare chi sono i consiglieri da delegare: non ci saranno assessorati ma è prevista una sorta di delega in quattro macro-settori e si attende di sapere chi sarà il vicepresidente. E qui occorrerà vedere quale schema il presidente vorrà seguire.

Consiglio e polemiche

Era pacifico che non tutti i 24 Comuni avrebbero avuto rappresentanza diretta nel Consiglio provinciale dato che i posti disponibili erano soltanto dieci, ma era chiaro che, esclusa Iglesias che ha candidato il presidente, la parte del leone l’avrebbero fatta in centri più grandi, Carbonia in primis. C’era stata una lunga polemica nella città mineraria da parte di chi, opposizione compresa, avrebbe voluto che anche il sindaco della città capoluogo, sede amministrativa dell’ente intermedio, venisse candidato alla presidenza. In nome dell’appello alla coesione territoriale così non è stato e Morittu si è candidato consigliere: ci si aspettava che una consistente parte del Consiglio lo sostenesse, ma così non è stato. Tolti i consiglieri che hanno votato i candidati Daniela Garau di Fratelli d’Italia e Sandro Mereu di Sinistra futura, entrambi eletti, il voto degli altri ha preso variegate direzioni, alcune dichiarate, altre (più o meno) misteriose. Si trattava di voto ponderato, ovvero sulla base del numero di abitanti di ciascun Comune, il voto dei consigliere cambiava consistenza.

I nomi

E così la lista “Mauro Usai Presidente” ha preso 75.239 voti ponderati eleggendo otto presidenti, la lista “Contro vento” ne ha ottenuto 10.651 e la più votata è stata Daniela Garau e la lista “Noi per il Sulcis Iglesiente” ne ha raccolto 9.387 ed è passato il più votato Sandro Mereu. Chi chiedeva rappresentanza per i Comuni più piccoli è stato accontentato visto che i sindaci di Perdaxius e Musei Gianluigi Loru e Sasha Sais, hanno superato di oltre il 30 per cento i volti raccolti da Morittu. Seguono la consigliera di Gonnesa Maria Beatrice Collu, la sindaca di Domusnovas Isangela Mascia, i consiglieri di Carloforte e Sant’Antioco Pierangelo Rombi e Daniela Massa e il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri.

