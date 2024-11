Mauro Simula campione italiano di Powerlifting 

Grande impresa di un carabiniere di Siniscola ai campionati italiani di Powerlifting Classic Master. Mauro Simula, con i suoi 56 anni compiuti, sassarese di nascita ma ormai stabilmente residente a Siniscola dove presta servizio nel reparto del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei Carabinieri cittadina, sabato scorso è diventato campione italiano nella categoria 83 chili agli assoluti di San Zenone al Lambro in Lombardia. L’atleta sardo ha sollevato complessivamente 517 chili e mezzo (Squat 185 chili, panca piana 112,5 chili e stacco da terra 220 chilogrammi). «Sono felice per questo risultato che mi ripaga dei tanti sacrifici che affronto per allenarmi: circa 2 ore e mezzo per tre volte alla settimana».

Mauro Simula si allena nella palestra Mechanical Barbell di Posada sotto la guida del coach Giuseppe Manca e del fratello Ananio. «Mi alleno con molta costanza cercando di far coesistere gli impegni sportivi con turni di servizio nell’Arma che spesso sono anche notturni». Per Simula il successo ottenuto sabato va ad arricchire un medagliere di tutto rispetto. Da quando ha intrapreso questa difficile disciplina, 5 anni fa, ha ottenuto un record europeo di stacco da terra, due medaglie d’argento ai campionati italiani, insieme a due ori nei campionati sardi e sopratutto due due mondiali vinti di single lift. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA