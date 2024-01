Mauro Pusceddu si insedia come presidente del Tribunale 

Ai primi di novembre era arrivata la nomina dal Consiglio superiore della magistratura (Csm). Ieri il giudice Mauro Pusceddu (54 anni) ha preso ufficialmente possesso come presidente del Tribunale di Nuoro. Pusceddu succede a Vincenzo Amato (che per un anno è stato stato sostituito dalla presidente della sezione penale del Tribunale, Elena Meloni). Magistrato dal 1998, con primo incarico come giudice ad Oristano dove è rimasto per 14 anni ricoprendo anche il ruolo di Gip, prima di essere trasferito a Nuoro come Gip. Poi la partenza per il Tribunale di Sassari, e il ritorno nel 2022 a Nuoro in funzione di Gip. Pusceddu ha svolto lunghi periodi di applicazione a Lanusei.

