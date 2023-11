Mauro Pusceddu nuovo presidente del Tribunale 

Via libera unanime del plenum del Csm alla nomina di Mauro Pusceddu a nuovo presidente del tribunale di Nuoro. La decisione è arrivata mercoledì sera. Nuorese, 54 anni, Mauro Pusceddu succede a Vincenzo Amato (che per un anno è stato stato sostituito dalla presidente Elena Meloni).

Magistrato dal 1998, con primo incarico come giudice ad Oristano dove è rimasto per 14 anni ricoprendo anche il ruolo di Gip, prima di essere trasferito a a Nuoro come Gip. Poi la partenza per il Tribunale di Sassari, e il ritorno lo scorso anno a Nuoro in funzione di Gip. Pusceddu ha svolto lunghi periodi di applicazione a Lanusei. Anche ieri il Gip Pusceddu era al lavoro, in udienza, in attesa della cerimonia di presa in possesso che arriverà nelle prossime settimane. La nomina è un grande riconoscimento e lo colloca tra i presidenti del tribunale più giovani d’Italia. «Sono particolarmente soddisfatto - sono le prima parole - e sento certamente la responsabilità di dovermi confrontare con l’ottimo lavoro di chi mi ha preceduto, sia Vincenzo Amato sia la presidente Elena Meloni, che in questo anno ha dovuto gestire l’ispezione ministeriale. Da quanto mi risulta l’ufficio è uscito bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA