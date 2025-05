Mauro Maschio presidente  di Abi Sardegna 

Cambiano i vertici di Abi Sardegna, l’Associazione bancaria italiana. A presiedere l’organismo per il prossimo biennio sarà il direttore generale del Banco di Sardegna Mauro Maschio. Lo ha deliberato il Comitato esecutivo della nuova Commissione regionale Abi Sardegna nel corso della riunione d’insediamento. La nuova commissione, oltre a Maschio, sarà composta da Carlo Leviani (vicepresidente Abi Sardegna e direttore area Retail Cagliari Intesa Sanpaolo); Paolo Contigliozzi (BNL BNP Paribas); Pasquina D’Onofrio (Banca Monte dei Paschi di Siena); Simona Maria Monetti (Banco di Desio e della Brianza); Marco Monteverde (UniCredit); Aldo Pavan (Banca di Credito Cooperativo di Cagliari).

L’economia sarda

Secondo l’Abi, «la struttura complessiva di impresa sul territorio con più di 33.000 imprese artigiane attive, mantiene elevati livelli di redditività e liquidità pur di fronte ad una congiuntura in rallentamento a causa delle incertezze internazionali, con il risultato di un ulteriore rinvio dei piani di investimento. Alta, in particolare, la preoccupazione per le nuove politiche protezioniste che pesano soprattutto sull’agroalimentare concentrato per il 48% – secondo indicatori locali – verso gli Stati Uniti».

Il mercato del credito

Il settore del credito mostra numeri «in linea con le tendenze nazionali seguite dal calo della domanda di credito». Secondo i dati di Banca d’Italia, a gennaio 2025, i prestiti bancari all’economia locale hanno superato i 24,8 miliardi di euro. Le imprese sono state finanziate con circa 8 miliardi e le famiglie con oltre 12,7. «Per quanto riguarda la rischiosità, le sofferenze lorde si sono attestate a 572 milioni di euro (pari al 2,3% del totale dei finanziamenti)», spiega l’Abi, mentre i depositi da parte della clientela nell’Isola ammontano a oltre 31,9 miliardi.

«Rinnoviamo la collaborazione istituzionale e associativa – ha commentato Maschio – per continuare a supportare progetti di sviluppo per i settori economici con ogni strumento a disposizione. Soprattutto di fronte alla sfida dell’innovazione e sostenibilità. In questa direzione si rivelano anche utili le opportunità provenienti dalla Zes 2025 per le filiere strategiche e le risorse agevolate del Piano Fesr con l’obiettivo di una maggiore spinta alla competitività e produttività».

