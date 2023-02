Maurizio Scaparro,  l’uomo che amava il teatro italiano 

Maurizio Scaparro, che amava dire che il suo desiderio era «avere sempre una finestra su Roma e una porta aperta sull'Europa», è morto nella notte nella sua casa al centro della sua amata città, dove aveva festeggiato il 2 settembre con gli amici più cari i suoi 90 anni. Domani mattina verrà ricordato al Teatro Argentina, dove sarà allestita la camera ardente.

Era l'ultimo grande personaggio di quel gruppo, di cui fu capostipite Strehler col Piccolo dei Milano, che, nel dopoguerra, fece nascere il teatro pubblico e la moderna regia in Italia, portando i propri spettacoli in giro per il mondo, sicuri che la cultura e il fascino del teatro potessero essere uno strumento centrale per la crescita del Paese. Negli anni così lo troviamo, per citare le tappe fondamentali dopo gli inizi allo Stabile di Bologna, direttore di quello di Bolzano, quindi nel 1983 directeur adjoint del Theatre de l'Europe a Parigi e subito dopo direttore del Teatro di Roma (1983 1990); poi commissario straordinario dell'Eti, direttore dell'Olimpico di Vicenza, direttore del Teatro Eliseo di Roma (1997-2001), della Biennale Teatro di Venezia.

RIPRODUZIONE RISERVATA