Maurizio Mulas addio, morto il preparatore dei portieri di calcio  

A Maurizio Mulas è stata fatale la dissecazione dell’aorta. Una condizione che si è manifestata dopo che il tecnico informatico, preparatore dei portieri di calcio per passione, ha subito un intervento chirurgico successivamente al ricovero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Aveva 57 anni, lo sportivo di Tortolì che ha cessato di vivere all’alba di ieri. Nel tardo pomeriggio di venerdì era stato colto da un malore improvviso mentre era al lavoro a Cardedu.

Le sue condizioni, tuttavia, erano apparse rassicuranti durante i soccorsi, tanto che aveva pure fatto un cenno confortante agli amici che hanno assistito alle operazioni. Ma ieri mattina il cuore di Mulas ha cessato di battere. Era persona molto nota nel panorama calcistico ogliastrino: era un preparatore dei portieri. Nel corso dell’ultima stagione ha fatto parte dello staff tecnico del Lanusei, insieme all’allenatore Alberto Piras e al vice Enrico Cuccu, vincitore del campionato di Promozione. Nelle stagioni precedenti, Maurizio Mulas, appassionato di vela e surf, aveva lavorato a lungo anche nel Tortolì, squadra per la quale era grande tifoso e tra le cui fila aveva esordito in Eccellenza sostituendo Giovanni Romita. In quella stagione figurava in rosa come terzo portiere. Nella sua carriera dilettantistica anche un campionato di Terza categoria vinto con l’Arbatax.

Cordoglio è stato espresso dalle varie società dilettantistiche locali. (ro. se.)

