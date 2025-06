Maurizio Lombardi: «Artisticamente sono nato in Gallura» 

Maurizio Lombardi torna in Gallura. Laddove tutto è iniziato. «Artisticamente potrei essere nato proprio qui, a Capo Ceraso, dove, giovanissimo, facevo l’animatore», racconta il 51enne attore fiorentino, in gara oggi come regista col cortometraggio “Marcello” alla XV edizione del Figari Film Fest, di scena da venerdì e fino a mercoledì a Golfo Aranci.

«Ritrovare la Sardegna mi rende sempre felicissimo, ma mai in vacanza. Anzi: non c’è niente di meglio che tornarci per lavoro», aggiunge Lombardi, che dopo 25 anni trascorsi davanti alla macchina da presa, diretto al cinema e in tv da (tra gli altri) Ridley Scott, Giuseppe Tornatore, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Paolo Zucca nonché da Steven Zaillian nella osannata serie tv internazionale “Ripley” per Netflix, è passato dall’altra parte.

«Il film che accompagno al Figari è la mia seconda opera dopo “Madonne”, che, però, hanno visto un paio di persone. Invece con “Marcello” ho vinto quest’anno il Nastro d’Argento», sottolinea l’Erode del “Vangelo secondo Maria”, che – tra una ripresa e l’altra a Marsiglia accanto a Marion Cotillard e Franco Nero, per la regia di Bertrand Mandico – a Golfo Aranci porta la vicenda di un ragazzo che passa dall’errore al sogno.

Come si trova dietro l’obiettivo?

«La prima volta ho provato una grande commozione. Quando dai l’azione non ti aspetti che l’attore ti regali se stesso, che è, poi, quello che si dovrebbe fare, ma siccome sono sempre stato dall’altra parte è stato una scoperta. Se fossi meno pigro il passaggio sarebbe avvenuto prima, anche perché ho fatto la scuola di Ugo Chiti, dove si impara la scrittura e la regia».

E col corto?

«Bene. In questo caso l’ho scelto perché la storia era giusta per il cortometraggio, ma devo dire che proiettando “Marcello” ho vissuto una strana esperienza: nell’occasione avevano messo cinque corti, tra cui il mio, prima di un film, e la cosa bella è stata vedere la sala piena di ragazzi e coglierne l’entusiasmo. I corti avevano dato la possibilità a un gruppo di persone di vivere il cinema come dovrebbe essere. La verità è che il comparto è in crisi perché non riusciamo a dare al pubblico ciò che vuole, cioè stare bene. Il pubblico ha bisogno del “C’era una volta” che ci faceva sognare da bambini».

È vero che ha deciso di fare l’attore dopo aver letto “Il conte di Montecristo”?

«È stato il mio apprendistato letterario. Avevo 14 anni, era estate, non mi ero abbronzato e vestivo solo di nero: ero dimagrito, stavo facendo impazzire mia mamma, volevo essere Edmond Dantès. Peccato che al cinema nessuno sia riuscito a rendergli onore. Ma dai grandi libri è difficile fare grandi film. Come per “Pinocchio”: il film di Matteo Garrone è bello, però è difficile, se non impossibile, replicare il libro. Lo stesso per il “Pinocchio” televisivo di Luigi Comencini: alla fine ricordi la canzoncina».

E che vorrebbe interpretare Gianni Agnelli?

«Confermo, perché racconta l’Italia con le sue luci e le sue ombre, e lo fa con eleganza, charme, coraggio e bellezza. E mi piacerebbe essere diretto da Kathryn Bigelow: una regista pazzesca».

