Maurizio Costanzo, giù il sipario E Maria non trattiene le lacrime 

È stata la sigla del “Maurizio Costanzo Show” ad accompagnare tra gli applausi delle centinaia di persone in piazza del Popolo, alle quali si sono uniti anche Maria De Filippi e il figlio Gabriele, l'uscita del feretro di Maurizio Costanzo dalla Chiesa degli Artisti, dove si sono celebrati i funerali solenni del giornalista scomparso a 84 anni venerdì a Roma.

«Ti immaginiamo in Paradiso che organizzi un talk show. Nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto». Sono le parole della primogenita Camilla durante la cerimonia funebre che si è conclusa con la lettura della preghiera degli artisti da parte di Gerry Scotti.

I figli

«Papino» lo chiama la figlia, che parla anche a nome dei fratelli Saverio e Gabriele, e racconta l’ondata di amore «che ci ha sommersi: è merito di quello che hai dato a tante persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più». Per tutti noi «sei stato padre e maestro di vita. Hai incoraggiato, spronato, costruito talenti. A noi figli lasci un'eredità importante: l’umiltà. Non ti saresti aspettato questa grande manifestazione di affetto. Avresti detto: “ti rendi conto?, è per me?”».

Gli amici