Maura Delpero: «La mia omelia montanara senza tempo» 

Un paesino in Val di Sole, una piccola comunità di montagna in cui tutti si conoscono, storie già segnate, dinamiche familiari nel ripetersi delle stagioni. Ma c'è l'imprevisto a scombinare le cose a Vermiglio nel 1944, quando il soldato disertore Pietro (Giuseppe De Domenico) che si è rifugiato lì, fa innamorare Lucia (Martina Schrinzi), la figlia del maestro Cesare (Tommaso Ragno) che resta incinta. È con queste suggestioni che alla Mostra del Cinema di Venezia arriva “Vermiglio”, opera seconda di Maura Delpero, 48 anni, originaria di Bolzano (l'esordio “Maternal” era stato premiato a Locarno), in gara per il Leone d'oro nella pattuglia dei 5 italiani e poi in sala dal 19 settembre con Lucky Red.

Il film è girato, tranne pochi ruoli, con attori non professionisti e nel dialetto del Trentino, le riprese sono durate mesi per entrare in quel mondo e il direttore della Mostra Alberto Barbera lo ha collegato a Ermanno Olmi e a “L’albero degli zoccoli”. «Un carico bello pesante», dice Delpero, «che mi onora certamente, perché è un regista che amo e a cui sono legata. Penso che Barbera lo colleghi alla mia metodologia di lavoro, di vivere il posto, rispettandone i tempi, il dialetto, cose che per me sono fondamentali per portare poi lo spettatore lì dentro la storia». E racconta di aver passato mesi nel paese, «volevo quelle facce e quei modi, ho scelto una ad una ogni comparsa, erano persone che non si presenterebbero mai ad un casting ma che per me sono la verità e l'essenza del cinema».

Sembra qualcosa di lontano, che riguarda il passato, ma la regista preferisce spiegare “Vermiglio” nelle due direzioni, di ricerca personale delle sue origini e di universalità dei temi che riguardano la sfera dei sentimenti. Come scriveva Barthes in “Frammenti di un discorso amoroso” «c'è un tumulto d'angoscia che prende l'amato quando aspetta un segnale, una telefonata, adesso un whatsapp ma è lo stesso».

