Maura Cavada e Ivan Mariane nuovi priori 

La grande festa di maggio in onore di San Francesco si avvicina e il vescovo Antonello Mura annuncia la nomina dei nuovi priori. Sono i coniugi Ivan Mariane e Maura Cavada. «Sono chiamati a offrire il loro servizio per l’anno 2024/2025», spiega il sito della diocesi, accompagnando la notizia con una bella foto della coppia.

Ivan Mariane e Maura Cavada risiedono nella parrocchia di San Giuseppe. Il vescovo Mura li ha incontrati lo scorso 12 marzo. Ieri l’investitura ufficiale. Entreranno nel vivo dell’incarico con il passaggio di consegne da parte degli attuali priori, Sebastiano Antonio Monne e la moglie Maria Assunta Falchi, della parrocchia di San Domenico Savio.

La coppia, supportata da parenti e amici, è impegnata a preparare la prossima festa che inizia con il pellegrinaggio la notte del primo maggio e l’avvio della novena. Nelle scorse settimane tanti collaboratori hanno portato avanti la questua per raccogliere le offerte anche nei paesi vicini. Il cambio dei priori avverrà, secondo tradizione, in occasione di S’Arbore. Evento da sempre molto atteso, a Marreri, sulla strada del ritorno verso Nuoro, a conclusione della festa. Qui i nuovi offriranno il pranzo comunitario a tutti i pellegrini in un clima di grande festa.

