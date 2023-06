Maturità, record di non ammessi nell’Isola  

La notte prima degli esami è ormai passata, ora si parte. Oltre cinquecentomila studenti italiani da questa mattina saranno davanti ai banchi per l’appuntamento con la maturità. La carica dei ragazzi sardi supera quota 12mila, ma sono troppi quelli non ammessi in tutta la regione, che detiene il - triste - record a livello nazionale. E mentre arrivano i consueti auguri del ministro, in rete da giorni impazza il toto tema.

La maglia nera

La formula è quella pre-Covid, con due scritti (tre in alcuni casi) e l’orale a chiudere il percorso. Si parte come di consueto con la prima prova: il tema di italiano. Porte aperte dalle 8,30 per l’esercito dei 536mila ragazzi che in ogni angolo del Paese si cimenteranno con le sette tracce identiche per tutti gli indirizzi di studio. Oltre la metà (267.758) proviene dai licei, seguono gli istituti tecnici e professionali. Ci saranno anche 12mila 444 giovani sardi, “graziati” dai rigidi criteri che hanno relegato l’Isola nel gradino più basso della classifica nazionale per percentuale di non ammessi: l’8,2 per cento, contro la media del 3,6 ottenuta esaminando i singoli dati regionali. Che vedono la Sardegna seguita, a debita a distanza, dalla Liguria ferma al 5,2.

Il toto-tema

Svevo e D’Annunzio vanno per la maggiore nelle previsioni del web. Dove, come da tradizione, impazza da giorni il toto-tema: i due autori sembrano decisamente i più quotati per l’analisi del testo (tipologia A). C’è chi pronostica la guerra in Ucraina e l’inflazionata intelligenza artificiale, ma in tanti scommettono anche su anniversari e ricorrenze, con gli ottant’anni dalla caduta del fascismo e i sessanta dal celebre discorso “I have a dream” di Martin Luther King. Entrambi argomenti attesi. L’unica certezza è la presenza di sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. A disposizione ci saranno sei ore di tempo e una valutazione massima di venti punti.

Formula ripristinata

Immancabile il messaggio di auguri del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, arrivato puntuale alla vigilia del grande giorno. «In bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno la Maturità. Un vero esame di “maturità”. Un consiglio: affrontatelo senza timori e con serenità». Vero, perché dopo gli anni del Covid anche gli esami di fine superiori tornano alla normalità, con tre commissari esterni all’istituto - sostituiti da interni durante la pandemia - che rientrano nei consueti posti all’interno delle commissioni chiamate a valutare gli studenti. Domani si replica, con il secondo scritto, differente in base al liceo o istituto. Latino per il classico, matematica allo Scientifico. E poi l’ultimo step del colloquio orale, che dovrebbe partire da lunedì prossimo, a conclusione della correzione degli scritti.

RIPRODUZIONE RISERVATA