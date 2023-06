Maturità nelle zone alluvionate, esame con commissioni interne  

Ravenna. Come per il sisma emiliano del 2012 e ancora prima per quello dell'Aquila si va verso un esame di maturità snello e semplificato per gli studenti colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna. «Magari solo orale, come fu per il terremoto», spiega il sindaco di Ravenna Michele de Pascale che si sta confrontando sul tema col ministero dell'Istruzione. E il ministro Giuseppe Valditara, a margine di un convegno a Milano, ha assicurato, intanto che «sarà positiva la risposta» alla richiesta degli studenti delle province di Ravenna e Forlì Cesena, di introdurre commissioni completamente interne per gli esami di Stato». «Ringrazio il ministero per la disponibilità», ha detto ancora de Pascale.

