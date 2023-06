L’esame di Maturità non si smentisce. Le attese sulla traccia di letteratura sono state ancora una volta tradite: non D’Annunzio e Svevo, ma Moravia e Quasimodo. La riflessione su WhatsApp ha conquistato 4 adolescenti su dieci: «Era la più vicina a noi giovani». Per gli oltre 12mila maturandi sardi, oggi la seconda prova legata all’indirizzo di studi, gli orali da lunedì in poi. Polemiche fra l’ex ministro Bianchi e il successore Valditara per una traccia.

