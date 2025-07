Maturità archiviata con lode 

Gli studenti delle quinte superiori del Sulcis Iglesiente possono andare in vacanza soddisfatti: i “100” sono stati 49 di cui 13 con lode.

Fra le storie di perseveranza, colpisce l’exploit della famiglia Cocco di Carbonia: lode sia per Danilo, titolare del Carbonia in Eccellenza, sia per la cugina Francesca: «Dormivo di meno – dice Danilo - ma mi sono imposto di non restare indietro e devo molto ai compagni: studio e calcio si possono conciliare». Festeggia pure Francesca: «Il segreto è studiare con metodo rigoroso ma senza stress». Al liceo Gramsci Amaldi i cento sono 25. Nell’indirizzo Scientifico Danilo Cocco (lode), Giulia Martini (lode), Chiara Calamina, Giulia Antonia Maresca, Carlotta Pisano, tutti di Carbonia e poi, di Portoscuso Alice Littarru, di Sant’Antioco Ludovica Spina, di S. Anna Arresi Luca Grande. Nel Classico, di Carbonia Laura Coghe (lode), di Narcao Laura Murroni (lode), di Domusnovas Chiara Pillicu (lode) e Riccardo Tolu (lode), di San Giovanni Suergiu Igor Carotenuto, di Masainas Maria Elena Atzeni. Allo Sportivo di Carbonia Chiara Tartaglione, di Santadi Chiara Aresu, di Sant’Antioco Cristian Matta. Al Linguistico di Carbonia Maria Cattari, di Piscinas Genny Azzurra Ongaro (lode), di Gonnesa Greta Contu (lode), di Portoscuso Giada Deidda, di Piscinas Francesca Muscas, di Nuxis Giorgia Tocco, di Tratalias Helena Cadeddu, di Teulada Emma Perdighe. Sono 13 (4 lodi) i cento all’Angioy. All’indirizzo Grafica di Carbonia Alice Frau, di Portoscuso Simone Manca, di Sant’Anna Arresi Marta Portaluppi (lode). In Scienze applicate di Carbonia Rebecca Usai, Alessandro Aru e Giorgia Frau. In Informatica di Carbonia Gabriel Prandini (lode) e Marco Pastrani (lode), Luciano Matteu di San Giovanni Suergiu, Angela Montefusco di Carloforte. Nelle Biotecnologie di Carbonia Francesca Cocco (lode), Giorgia Caddeo e Alice Mura. Quindi 11 i cento (con una lode) all’istituto Beccaria-Ipia: indirizzo Marketing Beccaria Timothy Baratta e Leonardo Pinna di Carbonia, Marco Melis di Sant’Antioco. All’Agrario di Santadi Marta Lazzaretti, di San Giovanni Ilaria Ergoi. Nel serale Beccaria (Marketing) 100 e lode a Natascia Gorgone di Teulada, 100 a Manolo Manca di Carbonia, a Marco Murgia di Musei, all’Agrario Pier Mauro Sarais di Siliqua e Sabrina Vacca di Villamassargia. All’Ipia 100 a Elena Venerucci di Sant’Antioco.

