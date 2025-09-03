Maturità 2026, orale obbligatorio e più peso all’educazione civica 

Novità in vista per la prossima maturità, già dal giorno di inizio: la prima prova scritta sarà giovedì 18 giugno, generalmente si iniziava di mercoledì. E poi il nome: non più esame di Stato ma appunto esami di Maturità. Il grado di crescita complessiva dell’allievo, la multidisciplinarietà della prova orale, ovvero la capacità di passare da un argomento all’altro, l’educazione civica, l’alternanza scuola-lavoro (oggi Ptco), avranno maggiore peso nella nuova prova, come delineato dal decreto che oggi andrà in Consiglio dei ministri. Poi, come già è avvenuto per quest’anno scolastico, il voto in condotta sarà determinante nell’ammissione all’esame: per avere il massimo del credito scolastico servirà il 9 in condotta e chi ha la sola sufficienza dovrà portare all’orale una tesina su materie di cittadinanza attiva e solidale. Con un voto inferiore a 6 in condotta non si verrà ammessi all’esame. Gli altri criteri per l’ammissione dovrebbero restare la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che si svolgeranno in primavera, il completamento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e la sufficienza in tutte le discipline. Altro punto centrale: chi si rifiuterà di partecipare al colloquio, pur avendo completato le prove scritte - come è avvenuto in alcuni casi durante gli ultimi esami di Stato - dovrà ripetere l’anno scolastico mentre finora era possibile essere promossi, pur non sostenendo gli orali, grazie ai crediti ottenuti e alle prove scritte. Plaudono alla riforma i presidi. «La proposta di riforma è in linea con il percorso formativo e di apprendimento degli ultimi anni», dice Cristina Costarelli, presidente di Anp del Lazio. La bocciatura arriva dalla Rete degli studenti, che annuncia la mobilitazione contro il ministro Valditara e «il suo modello di scuola autoritaria, repressiva e che non tiene conto delle esigenze della comunità studentesca».

