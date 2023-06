A una settimana dal via degli esami di maturità molti studenti non sono consapevoli delle “regole del gioco”: a forza di cambiare ogni anno il format, 1 su 2 non conosce la struttura dello scritto di italiano, 1 su 3 crede che la seconda prova verterà su due materie. Addirittura, 1 su 7 ancora non sa di preciso la data d’inizio degli esami, il 21 giugno. Lo segnala un sondaggio del portale Skuola.net.