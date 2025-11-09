Mattu e leombroni nel nome di luca piu 

Marco Mattu e Francesca Leombroni hanno iscritto i loro nomi nell’albo d’oro della 10ª Corri Molentargius-7° Memorial Luca Piu, che ieri ha visto quasi 250 atleti al traguardo dopo 12 chilometri di corsa nel parco cagliaritano. La gara dell'Uisp ha visto Mattu (Cagliari Marathon Club) chiudere in 44’03”, davanti a Matteo Pusceddu (Atl. Arbus) e Maurizio Cocco (Cagliari Atl. Leggera), giunti rispettivamente a 24 e 46 secondi. In campo femminile, podio monocolore con tre atlete della Cagliari Atletica Leggera: Francesca Leombroni (51’09”) ha preceduto Federica Frongia e Francesca Coraddu.

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Marco Mattu (F45, Cagliari Marathon Club) 44’03”, 2. Matteo Pusceddu (M45, Atl. Arbus) a 24”, 3. Maurizio Cocco (M35, Cagliari Atl. Leggera) a 46”, 4. Giuseppe Cocco (;50, id.) a 1’09”, 5. Davide M. Melis (M40, Cagliari Mar. Club) a 2’40”, 6. Giovanni Anedda (M50, id.) a 2’53”, 7. Andrea Deplano (M35, Cagliari Atl. Legg.) a 2’57”, 8. Roberto Garau (M55, id.) a 3’05”, 9. Enrico Pacini (M45, Isolarun) a 3’19”, 10. Nicola Melis M25, Cagliari Atl. Leggera) a 3’29”.

Femminile : 1. Francesca Leombroni (F30, Cagliari Atletica Leggera) 51’09”, 2. Federica Frongia (F45, id.) a 29”, 3. Francesca Coraddu (F55, id,) a 1’08”, 4. Enrica Pintor (F40, Isolarun) a 1’37”, 5. Clelia Sessa (F25, Runcard) a 2’00”.

