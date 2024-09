Mattonelle saltate dal marciapiede da mesi, nessuno interviene 

Le transenne arrivano, gli operai della manutenzione della ditta incaricata dal Comune invece no. Per questo, sono arrabbiati i residenti nel tratto di via Palestrina vicino al palazzo al civico 58, dove sei mattonelle del marciapiede sono saltate ormai da mesi. Le transenne ostruiscono parzialmente l’ingresso nel palazzo.

A peggiorare la situazione, circa una settimana fa, è stato un inconveniente simile che ha riguardato un’altra pianella nello spazio riservato ai pedoni, a pochissima distanza.

I residenti ora chiedono al Comune di inviare le squadre che curano la manutenzione di strade e marciapiedi in via Palestrina. Già in passato, per un'altra buca, furono necessari dieci mesi e poi fu coperta alla bell'e meglio con una manciata di catrame. Ora ci si chiede quanto tempo dovrà passare per una manutenzione a regola d'arte e per la messa in sicurezza.

Sulla prima buca gli operai avevano tamponato con un po' di catrame solo sei mesi fa. Da due mesi danno più vasto (quasi un metro quadro, ora transennato) e altra mattonella saltata proprio davanti al gradino d'ingresso alla palazzina del civico 58.

RIPRODUZIONE RISERVATA