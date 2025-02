Mattonelle in ceramica, l’opera degli studenti 

Festa nella scuola di via Mar Ligure dove è stato inaugurato il grande pannello di mattonelle in ceramica realizzato dagli studenti in collaborazione con la Fondazione Claudio Pulli e l'associazione culturale Archeologia Sarda.Gli artisti della Fondazione Pulli, con la collaborazione della biblioteca comunale di Flumini, hanno proposto alla scuola la realizzazione dei pannelli con gli alunni dell’Istituto Comprensivo 6 protagonisti in prima persona dei laboratori. Alunni che poi, negli orari serali, hanno partecipato alle masterclass insieme alle loro famiglie.

