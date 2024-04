Mattonelle e intonaco cadono sui marciapiedi, subito le transenne 

Nuovi crolli nel centro della città. Ancora una volta i vigili del fuoco sono costretti a intervenire per mettere in sicurezza edifici vecchi e fatiscenti che perdono pezzi su strade e marciapiedi, mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Immediati il sopralluogo degli agenti della Polizia locale e le ordinanze del Comune, che impongono ai proprietari di portare avanti i lavori entro breve tempo, per scongiurare pesanti sanzioni.

Il primo intervento, in un edificio in via Brigata Sassari per la caduta di materiale edile. Come si legge nell’ordinanza, «è stata rilevata la caduta di diverse mattonelle». La Polizia locale ha accertato « la presenza di materiale edile sul marciapiede e sulla strada in corrispondenza del civico 42, conseguente al distacco di parti di intonaco e delle piastrelle di rivestimento in gres della facciata». È stato ordinato all’amministratrice condominiale «di provvedere immediatamente a eseguire i lavori».

Altro crollo in via Cagliari: intervento per la caduta di calcinacci da una palazzina di due piani. Rilevata anche la caduta di parti del cornicione dal balcone di copertura dell’ultimo piano. Nonostante le ordinanze, molti non portano avanti i lavori. È il caso di via Porcu, dove ci sono le transenne dopo il crollo di calcinacci di circa un anno fa.

