Mattinata infernale ieri per migliaia di automobilisti rimasti intrappolati all’ingresso di Cagliari, tra viale Marconi e Asse mediano, per due tamponamenti e per un cantiere di Abbanoa. C’è chi ha impiegato un’ora per percorrere pochi chilometri. Gli incidenti sulla strada a scorrimento veloce sono quotidiani, così come i disagi in viale Marconi da quando è a senso unico.

