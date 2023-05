Mattia Minetto per l’autismo,  una nuotata di solidarietà   

Tredici chilometri a nuoto in alto mare partendo dalla spiaggia centrale di Santa Maria Navarrese, passando per l'Isolotto d'Ogliastra e Capo Bellavista fino al lido di Orrì, con una missione solidale precisa. Porre l'attenzione sull'autismo e in particolare supportare l'associazione Piccolo Principe, l'organizzazione no profit nata nel 2021 da un gruppo di genitori ogliastrini per sostenere bimbi e ragazzi con autismo e le loro famiglie. Protagonista di questa gara di solidarietà, il 30 luglio, sarà Mattia Minetto, professione osteopata. Non un nuotatore professionista, uno sportivo appassionato che ha deciso di cimentarsi in questa sfida solidale. Si allena dal mese di gennaio.

«Lo scorso anno durante un triangolare di beneficenza ho avuto modo di conoscere i componenti dell'associazione il Piccolo Principe - spiega Minetto - mi sono subito sono appassionato al loro progetto, quello di rendere la vita di chi convive con l'autismo come quella di tutti, con gli stessi diritti. Ho deciso di realizzare questa sfida per sensibilizzare le persone e per supportare le attività di questa bellissima realtà».

Non è la prima volta che si cimenta in imprese solidali: nel 2020 è stato protagonista dell'iniziativa Everesting dove ha percorso per 19 volte bici la salita della 125 per Baunei simulando la scalata del monte Everest (8838 metri di altezza). Anche in quel caso la missione era benefica: raccogliere fondi da destinare alle associazioni sportive per aiutare bimbi meno fortunati a praticare sport.

