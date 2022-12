Mattia, cronista a tredici anni 

Un provetto piccolo reporter. A soli 10 anni (oggi ne ha tredici) Mattia Loi ha realizzato il suo primo servizio. In un video pubblicato sul canale YouTube lo si vede con alle spalle l'ex cartiera di Arbatax. Microfono in mano, con piglio deciso racconta la storia del sogno industriale ogliastrino. Da quando è stata posata la prima pietra nel 1962 al lento declino. «Da montagne di carta a cumuli di macerie», è il titolo del video dove il giovane cronista racconta la storia della cartiera e le vicende che si sono susseguite per più di mezzo secolo. Un video di quasi dieci minuti, corredato da immagini e filmati: da quando la produzione della cartiera era fiorente sino alla sua demolizione, al desolato abbandono. Non solo: Mattia intervista Nino Melis, decano dei giornalisti ogliastrini, che fu in gioventù un operaio della fabbrica di carta. Tante le domande precise e puntuali che pone all'ex cartaio.

La passione

Tutto nasce tre anni fa da una ricerca affidatagli a scuola dalla professoressa di tecnologia su questo importante pezzo di storia del territorio. «Ero in prima media, ancora ci trovavamo nel periodo di pandemia ma con meno restrizioni - racconta-. Non volevo fare solo una semplice ricerca, mi sembrava banale, volevo approfondire. Volevo andare sul posto». Così dopo aver recuperato il materiale e grazie all'aiuto dell'amico di famiglia Antonio Ghironi che lo ha ripreso e aiutato col montaggio si è piazzato di fronte all'ex cartiera e ha iniziato a raccontare.

Oggi Mattia ha tredici anni, orgoglio di mamma Daniela e papà Cristian. È intelligente, sveglio e curioso. Appassionato di storia, ha le idee abbastanza chiare sul percorso scolastico: finite le medie vuole iscriversi al classico. Poi all'università. Da grande vuole fare il giornalista? Non lo sa, non si preclude nulla. Ha tanti interessi. Come la grande passione per il calcio, gioca nei giovanissimi del Lanusei che partecipano al campionato regionale, il suo ruolo è terzino. Anche nello sport ha avuto tante soddisfazioni. Tra i suoi sogni anche quello di fare il calciatore. «Non sono proiettato verso una cosa sola, ho troppi interessi» dice deciso.

Il bis