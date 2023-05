Matthew Lee infiamma il piano Questo è rock’n’roll, signori  Virtuosismo, carica, adrenalina 

Basta un istante per cogliere il legame tra Matthew Lee, ieri ospite del Teatro Doglio per “Blue Notes in Cagliari”, e il pianoforte. È qualcosa che va oltre i tanti anni di studio e una grande passione bensì si tratta di un rapporto simbiotico che porta il musicista e cantante di Pesaro, 41 anni al secolo Matteo Orizi, a creare quello che definire uno spettacolo sarebbe riduttivo. Perché in ogni brano del suo repertorio, che va dal country a leggende del rock ‘n roll quali Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, è contenuto un pezzo del suo animo. Un animo subito in sintonia con il pubblico del Teatro Doglio che ha intrattenuto per un’ora e mezzo.

A fare gli onori di casa ci pensa Nick The Nightfly che spende subito parole lusinghiere per l’Isola e il capoluogo. «Mi sembra ancora di sentire sulla mia pelle tutte le emozioni che ho provato quando ho suonato qui qualche settimana fa». E se di emozioni si parla, sono state tante quelle provate nel corso della serata: Matthew comincia alle 20.15 in punto, gilet e pantaloni grigi, camicia e scarpe a punta nere, capelli tirati indietro, piglio guascone: gli basta un accenno di ragtime dal ritmo sincopato per mostrare il suo potenziale, la sua è una voce graffiante valorizzata dai suoi musicisti con cui l’alchimia è notevole: alla chitarra c’è Lorenzo Assogna, al basso Daniele Raffaelli, alla batteria Giuseppe Tortorelli, tra di loro basta uno sguardo per capire la direzione da prendere. Matthew suona compiaciuto, si entusiasma e allieta le centinaia di persone presenti con naturalezza, alternando virtuosismi a guizzi geniali – come suonare il piano tutto d’un tratto usando il tallone – che lo portano a reinterpretare in modo peculiare canzoni iconiche come “Suspicious minds” di Elvis Presley e “Whole lotta Shakin Going On” di Jerry Lee Lewis. Matthew si gode ogni momento, va in mezzo alla gente, leva gli occhiali da sole e sussurra. «Ogni concerto è il racconto della mia vita».

